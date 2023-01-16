الامارات | اتحاد الكرة يسلم الشارات الدولية للحكام الدوليين لعام 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّم اتحاد كرة القدم الشارات الدولية للحكام الدوليين لعام 2023، بحضور النائب الثاني لرئيس الاتحاد يوسف السهلاوي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام سالم الشامسي، ومدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم ماسيمو بوساكا، وذلك خلال حفل أُقيم أول من أمس ضمن فعاليات دورة الفيفا التطويرية المُقامة حالياً بدبي.

وضمت قائمة الحكام الدوليين لعام 2023: سبعة حكام ساحة، وتسعة حكام مساعدين، وثلاث حكمات، وثلاثة حكام لكرة قدم الصالات، وحكماً واحداً لكرة القدم الشاطئية، إضافة إلى سبعة حكام للفيديو.

وثمّن يوسف السهلاوي جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم الإماراتية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت بمشاركة الحكم الإماراتي في أهم البطولات الآسيوية والدولية، والتي قدم خلالها أداءً مميزاً حظي بإشادات الجميع داخل وخارج الدولة. وأكد السهلاوي في بيان صحافي، أن التعاون القائم بين الاتحادين الإماراتي والدولي يرتكز على عملية تطوير حكام كرة القدم في الإمارات، من خلال تنظيم الدورات وورش العمل، وذلك لمواكبة مستجدات اللعبة وتحديداً المتعلقة بالحالات التحكيمية، بهدف زيادة خبرات حكام كرة القدم المحليين والدوليين.