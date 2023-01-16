الامارات | قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة تُقام غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، غداً (الثلاثاء)، الموعد الجديد لإقامة قرعة البطولة في نسختها الـ32، المقامة على صالة نادي النصر في دبي، خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل. وأكدت ثمانية فرق مشاركتها في وقت مبكر، وهي بيروت والرياضي ودينامو من لبنان، والوحدة السوري، والنفط العراق، والنصر الليبي، وسترونغ جروب الفلبيني ومنتخب الإمارات، قبل أن يرتفع العدد النهائي إلى 10 بانضمام المنسيتري التونسي وسلا المغربي. وأكد مدير شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث، الشريكة مع «بريزما» لإدارة العلاقات العامة في تنظيم النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، ناجي الجابري، اكتمال كل الترتيبات لاستضافة نسخة استثنائية بكل المقاييس. وقال الجابري لـ«الإمارات اليوم»، إن: «النسخة 32 ستكون استثنائية ليس على المستوى الفني والتنظيمي فحسب، بل في حفاظ البطولة الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا على خصوصيتها من حيث النجاح الجماهيري».

وأضاف: «تعديل موعد القرعة التي كان مقرراً لها أول من أمس السبت، جاء ضمن سياق الحرص على زيادة الحدة التنافسية والمستوى الفني للمباريات، خصوصاً مع انضمام سلا المغربي والمنسيتري التونسي اللذين يعدان من أقوى الفرق عربياً وإفريقياً في كرة السلة».

• 10 فرق تشارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تنطلق 27 الجاري.