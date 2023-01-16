الامارات | «العاصفة» تكسب صدارة الثنايا البكار في مهرجان ولي عهد دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت مؤسسة هجن العاصفة تألقها في مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، من خلال تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ونجح شعار هجن العاصفة المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في الحصول على قمة الشوط الرئيس للثنايا البكار، بعد أن قدم المضمر المتميز غياث الهلالي «الشاهينية» على القمة بزمن قدره 12:09:2 دقيقة، بينما أهدى «الفايز» بقيادة فاران بن قريع المري هجن الشحانية لقب الشوط الرئيس للثنايا الجعدان بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت بلغ 12:17:1 دقيقة.

وتألقت هجن زعبيل من خلال الشوط الثالث للثنايا البكار، والذي قاد من خلاله راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى الصدارة بتوقيت قدره 12:13:4 دقيقة، وتمكنت هجن الرئاسة من حصد لقب الشوط الرابع للثنايا البكار عن طريق «الشاهينية» التي قدمها محمد عتيق زيتون المهيري على الصدارة بتوقيت بلغ 12:17:5 دقيقة. في المقابل شهدت الفترة الصباحية الظهور الأول للكبار من هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، من خلال 14 تحدياً في سن الثنايا لمسافة ثمانية كيلومترات.

وقاد المضمر محمد عتيق زيتون المهيري «الشاهينية» لهجن الرئاسة لحصد لقب الشوط الرئيس للثنايا البكار في زمن قدره 12:29:7 دقيقة، بينما ظفر «شاهين» لهجن العاصفة بالصدارة في الشوط الرئيس للثنايا الجعدان تحت قيادة المضمر غياث الهلالي بزمن بلغ 12:34:6 دقيقة.

وأضاف محمد عتيق زيتون المهيري اللقب الثاني لشعار هجن الرئاسة من خلال قيادته «الشاهينية» إلى قمة الثنايا البكار في الشوط الثالث بتوقيت بلغ 12:29:2 دقيقة، وعاد المضمر المتألق ذاته إلى الحصول على المركز الأول في الشوط الرابع للثنايا البكار بتقديمه لـ(الشاهينية) لهجن الرئاسة بزمن قدره 12:18:6 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية. على صعيد متصل، تستضيف تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم فعاليات تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، وتُقام التحديات بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، منها 10 أشواط لهجن الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً، وستكون مسافة السباق هي ثمانية كيلومترات.