الامارات | 4 صفقات في 5 أيام.. ومهاجم سوبر في الطريق إلى النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق النصر تدعيم صفوفه وتصحيح المسار عقب الإعلان عن التعاقد مع المدافع البوسني سمير ميميشفيتش، ليكون بديلاً للمدافع البرازيلي لوكاس، الذي فشل مع العميد خلال الدور الأول من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، وبهذا يصل عدد اللاعبين الذين نجح النصر في التعاقد معهم إلى أربعة لاعبين خلال خمسة أيام فقط، في انتظار الصفقة الأهم الذي يبحث عنها النادي وهو المهاجم الجديد الذي سيكون بديلاً للغامبي ديمبو.

وأعلنت شركة النصر لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب البوسني سمير ميميشفيتش، من خلال حساب النادي الرسمي في موقع «تويتر»، حيث ظهر اللاعب داخل استاد آل مكتوم وهو يؤدي بعض المهارات بالكرة، واللاعب صاحب خبرة كبيرة، حيث خاض تجربة الاحتراف في ملاعب صربيا وهولندا والصين، كما مثل المنتخب البوسني لكرة القدم.

وفي أول تصريح للاعب عبر عن سعادته بالانضمام الى نادي النصر، وأكد أنه سيبذل أقصى جهده في سبيل تحقيق الفوز وإسعاد جمهور الفريق.

من جانب آخر ينتظر الجمهور النصراوي صفقة المهاجم الأجنبي الذي يبحث عنه النادي خلال هذه الفترة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن النادي قريب من التعاقد مع مهاجم أوروبي مميز، وسيعلن النادي قريباً عن اللاعب الذي سيكون أهم الصفقات في حال نجح النادي في التعاقد معه.