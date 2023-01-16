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الامارات | «رقم خليجي» للعراقي حسين سعيد صامد منذ 44 عاماً

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل النجم السابق، العراقي حسين سعيد، رقماً صامداً في السجلات التاريخية في كأس الخليج العربي، منذ 44 عاماً وحتى اليوم، ويعود إلى عام 1979، حين قاد منتخب «أسود الرافدين» إلى انتزاع لقب البطولة في نسختها الخامسة، ووضع حدٍ لهيمنة المنتخب الكويتي على ألقاب البطولة. ويعود الرقم القياسي لحسين سعيد إلى أهدافه الـ10 التي سجلها في «خليجي 5»، وهو ما لم يحققه أي لاعب آخر في نسخة واحدة.

وأقيمت «خليجي 5» في ضيافة العراق، وشاركت فيها بجانب أصحاب الضيافة كل من منتخبات: الإمارات، الكويت، ، البحرين، قطر، وسلطنة عُمان، وشهدت البطولة سطوع نجم حسين سعيد، بقيادته «أسود الرافدين» إلى اللقب، بعد الفوز بجميع المباريات، ليؤكد المنتخب العراقي أحقيته باللقب بالفوز على السعودية في مباراته الأخيرة بنتيجة 2-صفر.

• حسين سعيد اللاعب الوحيد الذي سجل 10 أهداف في نسخة واحدة بكأس الخليج، وكانت في «خليجي 5». 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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