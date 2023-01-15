شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم فريق الأمل 5-1 ودياً استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي فريق الأمل بنتيجة 1/5، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم على هامش معسكر المصري بمدينة بورسعيد.

وأحرز أهداف الفريق الأول بالمصري كل من، محمد بلح وأحمد الشيخ وأنتوني أكوبوتو، بهدف لكل منهم، بينما سجل مروان حمدى هدفين.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، إلى التدريبات، أمس السبت، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 24 ساعة وذلك عقب التعادل مع النادي الأهلي سلبيا في الجولة 13 من الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، حيث خاض المصري 13 مباراة حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً أخر.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة التوأم حسن ، اجراءات عقد صفقة تبادلية مع إدارة نادي سيراميكا، حيث سيحصل المصري على خدمات شريف دابو لاعب سيراميكا على سبيل الانتقال النهائي بعقد تبلغ مدته موسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية موسم 2025/2024 ، كما سيحصل المصري أيضا على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي ، فيما سيحصل فريق سيراميكا على خدمات محمد عنتر لاعب المصري على سبيل الانتقال النهائي.

الجدير بالذكر أن اللاعب شريف دابو والذي يشغل لاعب خط الوسط المهاجم يبلغ من العمر 28 عاما وقد ترعرع في صفوف ناشئي الأهلي قبل أن ينتقل إلى صفوف الترسانة والأسيوطي سبورت ( بيراميدز ) والجونة قبل أن ينتقل إلى صفوف سيراميكا، فيما يشغل اللاعب رجب عمران مركز لاعب خط الوسط المدافع عامًا بأن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما كان قد ترعرع في صفوف فريق جمهورية شبين قبل أن ينتقل لصفوف وادي دجلة ومصر المقاصة وطلائع الجيش قبل انتقاله إلى سيراميكا.