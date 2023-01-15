شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتقدم على المغرب 9/13 فى الشوط الأول ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على نظيره المغربى بنتيجة 9/13 بالشوط الأول، فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

شهد الشوط الأول تفوقا ملحوظا للاعبي الفراعنة، وأبرزهم الحارس محمد على ومعه محسن رمضان ومهاب سعيد وأكرم يسرى.

ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بتحقيق الفوز فى أول المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم قائمة منتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) ودخل شادى خليل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثالث مواجهاته فى ختام المجموعة السابعة أمام منتخب الولايات المتحدة الأ مريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.ا