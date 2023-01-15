شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. البنا حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز فى الكأس "رسميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمود البنا لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر غدا فى نصف نهائى كأس مصر.

ويضم طاقم التحكيم محمود البنا حكما للساحة، ويعاونه محمود أبو الرجال وهانى خيرى مساعدان، ومحمد يوسف فياض حكما رابعا، ومحمد سلامة حكم فيديو وخالد حسين حكم مساعد فيديو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بهدف دون رد في دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاسماعيلى بهدف دون رد في دور الستة عشر ثم أطاح بالمصري البورسعيدى بهدف دون رد في دور الثمانية.

بينما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تخطى عقبة لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ 32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وأخيراً تخطى عقبة البنك الاهلى بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء فى نهائى كأس مصر.