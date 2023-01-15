شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد وصبحى وعادل يتصدرون قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادى بيراميدز، قائمة مباراة الزمالك فى إطار مواجهات بطولة كأس مصر، ويلتقي بيراميدز مع الزمالك فى السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة المباراة، مصطفى فتحي بسبب الإيقاف، ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.