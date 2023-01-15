شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استبعاد فتوح وجمعة من قائمة الزمالك أمام بيراميدز.. وعودة عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قائمة الأبيض التى ستخوض مباراة بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر، غدا الإثنين، باستاد القاهرة الدولي، وشهدت استمر غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن صفوف الفارس الأبيض. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي . خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي. خط الهجوم : سامسون أكينولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه.