شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً فى كأس مصر غدا، وتدرس لجنة الحكام إسناد اللقاء للبنا بعد استبعاد الحكام الأجانب من إدارة المباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بهدف دون رد في دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاسماعيلى بهدف دون رد في دور الستة عشر ثم أطاح بالمصري البورسعيدى بهدف دون رد في دور الثمانية.

بينما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تخطى عقبة لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ 32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر وأخيراً تخطى عقبة البنك الاهلى بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء فى نهائى كأس مصر.