شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضم الثنائى عبد الله الروينى وعلى حسين لتدعيم صفوفه بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى النصر، بقيادة طارق السيد، التعاقد مع الثنائى عبد الله الروينى وعلى حسين لتدعيم صفوفه فى الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادا لمواجهاته فى مجموعة القاهرة فى القسم الثانى.

وضم النصر عبد الله الروينى قادما من فريق كيما أسوان، وعلى حسين قادما من دكرنس، لتدعيم خط الوسط والدفاع بناء على طلب من المدير الفنى لفريق النصر طارق السيد.

ويسعى طارق السيد لتدعيم صفوف النصر بعناصر مميزة فى محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة الثالثة بعد النتائج السيئة التى حققها الفريق فى بداية الموسم.

ونجح فريق النصر فى تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الحادى عشر من جدول الترتيب.

ويحل نادى النصر ضيفا على فريق بورتو السويس الجمعة المقبل، فى إطار ختام الدور الأول من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.