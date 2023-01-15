وزير الرياضة يشهد افتتاح مكتب NBA Africa في مصر

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القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى: وجود مكتب NBA Africa في مصر سيمثل نقلة كبيرة لكرة السلة المصرية..وماضون فى تطبيق رؤيتنا لتطوير مختلف الألعاب الجماعية

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم السبت، حفل افتتاح مكتب NBA Africa في مصر فى ضوء حرص الدولة على استضافة مقرات وفروع المنظمات والهيئات الرياضية القارية والدولية لمختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك بحضور كل من فيكتور ويليامز، الرئيس التنفيذي لـ NBA أفريقيا، محمد عبد المطلب سليمان، نائب الرئيس ومدير NBA مصر، جون مانيو-بلانجي، مدير التخطيط والعمليات في دوري أفريقيا لكرة السلة BAL، والدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وروبرت هوري، بطل NBA سبع مرات، والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لشئون البطولة.

فى حديثة ، تطرق وزير الشباب والرياضة إلى مجهودات الوزارة مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية فى تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام وبصورة تنعكس على نتائج المنتخبات الوطنية فى كل البطولات، واستدامة الإنجازات المحققة فى الألعاب الفردية والجماعية، مشيراً إلى الخطة الطموحة لتطوير الألعاب الجماعية فى مصر، وكان من ضمن نتائجها تطور منظومة كرة اليد المصرية على مستوى نتائج المنتخبات الوطنية فى كافة الأعمار وقدرتها على تحقيق نتائج تاريخية ووصولها إلى المستويات العالمية الآن.

ولفت الوزير إلى التطوير الجارى كذلك على مستوى منظومة كرة السلة المصرية والتى بدأت منذ عام ٢٠١٩ بالتعاون مع اتحاد كرة السلة وبدأت المنتخبات الوطنية الظهور بشكل مميز فى المنافسات القارية تمهيداً لعودة ريادة كرة السلة المصرية.

فى هذا السياق، أوضح د.أشرف صبحى أن وجود مكتب NBA Africa في مصر سيمثل نقلة كبيرة لكرة السلة المصرية، وسيساهم بشكل واضح في تحقيق أكبر استفادة للاعبين والمدربين والأندية والمنتخبات الوطنية.

كما أشار وزير الرياضة إلى الاهتمام بتطوير كرة الطائرة المصرية بالمتابعة مع الاتحاد والوقوف على استعدادات لاعبى منتخبات الطائرة للمنافسات المختلفة، وتتكاتف الجهود من أجل تحقيق التطور للعبة والتى كُلل بفوز منتخبات الناشئين تحت ١٧ و ١٩ عاماً ببطولة إفريقيا.

اختتم الدكتور أشرف صبحى تصريحاته مؤكداً أن الرياضة المصرية تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الراهنة ونتائج تاريخية فى كافة المنافسات، ونعمل وفق منهج ورؤية علمية لاستدامة تلك الإنجازات، وتهيئة الأجواء حول اللاعبين واللاعبات وإعدادهم بالشكل الأمثل، فى ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى الاهتمام بقطاع البطولة.