شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فيفا مهنئا الحضرى بعيد ميلاده: "كل عام وأنت بخير يا أسطورة مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لـ عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصرى السابق ومدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي الحالي، بعيد ميلاده. وقال انفانتيتو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "كل عام وأنت بخير يا حضرى.. أسطورة مصر وكأس العالم فيفا".

ويحتفل عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ 50، بعدما سطر اسمه فى سجلات التاريخ بالكرة المصرية لاعباً سواء مع الفراعنة أو الأندية التي لعب لها طوال رحلته الذهبية مع الساحرة المستديرة.

ويذخر تاريخ الحضرى بالعديد من الإنجازات، على رأسها رقمه القياسى ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.