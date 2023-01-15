الامارات | إنفانتينو يهنئ الحضري بعيد ميلاده ويصفه بـ«أسطورة مصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) علي تهنئة عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق ومدرب حراس مرمي المنتخب الاولمبي الحالي للفراعنة بعيد ميلاده.

ويحتفل عصام الحضري اليوم الأحد بعيد ميلاده الخمسين وسط تهاني كثيرة.

وقال إنفانتيتو عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) «كل سنة وأنت طيب يا حضري.. أسطورة مصر و كأس العالم فيفا».

ويحمل عصام الحضري الرقم القياسي كأكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم، بعدما قاد منتخب مصر في نسخة مونديال 2018 بروسيا، حيث خاض مع الفريق لقائه ضد نظيره السعودي في مرحلة المجموعات بالمسابقة وهو بعمر 45 عاما و161 يوما آنذاك.