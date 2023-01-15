أزمة في الزمالك.. ثلاثي الفريق يخضعون لجلسات «إزالة الشعر».. ورد فعل عاجل من مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرر تغريم الثلاثي محمد صبحي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي، 300 ألف جنيه، بسبب "جلسات الليزر".

وكان ثلاثي الزمالك قد نشروا صوراً عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهم يخضعون لجلسات إزالة شعر من بعض المناطق في الجسد "الإبط والرجل" باستخدام "الليزر".

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل القلعة البيضاء أن مجلس نادي الزمالك "قرر خصم 300 ألف جنيه من الثلاثي محمد صبحي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي بسبب نشر الثلاثي صور لهم على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء خضوعهم لجلسات الليزر".

وأشار المصدر إلى أن رئيس الزمالك، مرتضى منصور، غضب بشدة مما نشره الثلاثي خاصة وأن وضع الفريق ليس جيداً من نتائج، والفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية بكأس مصر أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السادسة مساء غد الإثنين، على ملعب استاد القاهرة، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.