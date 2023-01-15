شكرا لقرائتكم خبر عن 31 يناير تصفيات منتخب القوة البدنية لاختيار قائمة كأس العالم بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الاتحاد المصري للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات تصفيات اختيار عناصر المنتخب الوطني 31 يناير الجارى، لتمثيل الفراعنة فى بطولة كأس العالم للقوة البدنية، استعداداً للمشاركة فى البطولة التى تقام فى مارس المقبل بالغردقة.

ومن المقرر أن تقام التصفيات فى مركز شباب بني سويف الجديدة فى الفترة من 31 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل، بحضور مدرب المنتخب الوطني المدير الفني الدكتور عادل العسال، والمستشار الفني محمد سعيد.

وكشف الاتحاد أن اشتراك الفئات العمرية تحت 20 سنة ذكور وإناث سيكون على نفقتهم الخاصة بدون مستوى رقمي تأهيلي للأول والثاني والثالث في تجارب اختيار المنتخب.

ويتم اختيار اللاعب أو اللاعبة الأوائل ممن يحققون مستوى رقمي تأهيلي في كل ميزان في مسابقة كلاسيك رو، فى الفئتين تحت 24 سنة وتحت 40 سنة على نفقة الاتحاد .

كما سيكون اشتراك اللاعبين واللاعبات في كأس العالم في مسابقة الرو والسنجل بلاي والماستر وكذلك رفعات البنش والسحب للثلاث الأوائل في التجارب على نفقتهم الخاصة.

وشدد الاتحاد أنه لن يسمح لأي لاعب أو لاعبة بالمشاركة في البطولة إلا من خلال الاشتراك في تجارب اختيار المنتخب وتم اختياره من قبل اللجنة الفنية.

من جانبه أكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة أن مصر بصفتها البلد المستضيفة للبطولة ستخوض المنافسات بأكبر بعثة حيث ستشارك بثلاث فرق كاملة أي أكثر من 200 لاعب في جميع المنافسات ويقوم الاتحاد المصري بدفع تكاليف مشاركة الفريق الأول فيما يخوض باقي اللاعبين البطولة على نفقتهم الخاصة.