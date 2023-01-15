شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن عمر فايد "صخرة دفاع" المقاولون بعد دخوله اهتمامات الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمر فايد، مدافع فريق المقاولون العرب، الحسابات الفنية للنادي الأهلي، لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد تألقه مع ذئاب الجبل خلال المباريات التي شارك فيها منذ بداية الموسم الجاري.

عمر فايد.. 6 معلومات عن صخرة المقاولون

ـ السن: 19 سنة

ـ بدأ مسيرته فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل الالتحاق بالمقاولون العرب

ـ المركز: قلب دفاع

ـ القيمة التسويقية: 100 ألف يورو

ـ شارك في: 15 مباراة بالدورى

ـ أول مشاركة: المقاولون والمقاصة فى الموسم الماضي وانتهت بفوز المقاولون 3/0



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عمر فايد.. المقاولون يعترف باهتمام الأهلي

قال محمد ناجى، الشهير بـ"جدو"، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إن هناك اهتماما من جانب مسئولي النادي الأهلي لضم عمر فايد، مدافع ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأكد جدو خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعبon time " المذاع على قناة "on time sports 1" إن رغبة مسئولي المقاولون العرب تتمثل في احتراف عمر فايد في أوروبا، ونفس الأمر ينطبق على رغبة اللاعب، وأوضح المدرب العام للمقاولون أن عمر سنه صغيرة وأمامه فرصة للتألق في أوروبا، هو من المدافعين الجيدين الذين سيفيدون منتخب مصر في المستقبل، متمنياً له التوفيق في خطوته المقبلة،حتى يحالفه النجاح.



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وأكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادي لن يتخلى عن ركائزه الأساسية في المرحلة الحالية، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن النادي الأهلي لم يتواصل بشكل ودي أو رسمي لطلب ضم عمر فايد في الفترة الأخيرة، وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، أن النادي يسعى في الفترة الحالية إلى تأسيس فريق جديد وفقاً للخطة التي وضعها شوقي غريب مدرب الفريق، وذلك بخفض معدل الأعمار، ولن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية في الوقت الحالي.

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