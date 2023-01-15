شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب اليد لمواجهة المغرب فى بطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، قائمة اللاعبين فى مواجهة المغرب المحدد لها السابعة مساء اليوم، الأحد، فى ثانى مواجهات الفراعنة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد.

وتضم قائمة المنتخب فى لقاء اليوم كلا من: عبد الرحمن حميد ومحمد على وإبراهيم المصرى ومحمد سند وعلى زين وعمر الوكيل وأحمد عادل وأكرم يسرى ويحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وأحمد هشام دودو وحسن قداح وشادى خليل وسيف الدرع ومحسن رمضان ومهاب سعيد.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثالث مواجهاته فى ختام المجموعة السابعة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 17 يناير فى السابعة مساءً بتوقيت مصر.