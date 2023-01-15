شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة "3D Coaching" للمدربين بمقر اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة المدربين، برئاسة الدكتور جمال محمد علي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية، ورشة عمل للمدربين الثلاثاء المقبل، فى إطار اهتمام ادارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم ورش عمل ودورات صقل وتأهيل للمدربين. وتختص الورشة ببرنامج (3D Coaching) الثلاثاء المقبل، بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد، ويحاضر في الدورة السيد مارك هامل المحاضر بجامعة ويسكونسن أوكلير.

وتقام ورشة العمل بحضور عدد (2) مدربين من كل ناد بالدوري الممتاز ومدرب واحد من كل نادٍ بالقسم الثاني، وعلى هامش الورشة سيقوم الدكتور جمال محمد علي بشرح نظام الرخص التدريبية للمدربين خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، عقد الثلاثاء الماضي اجتماع المديرين الفنيين للقطاعات على مستوى الجمهورية، برئاسة الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وحضر جانب من الاجتماع رئيس الاتحاد جمال علام وحازم إمام ودينا الرفاعي، ورحب رئيس الاتحاد بالمديرين الفنيين، وأوصي الحاضرين بضرورة الاهتمام بالبرامج التدريبية ومتابعة جميع المباريات، واكتشاف الموهوبين مبكرا من اللاعبين والمدربين.

وشدد جمال علام على المديرين الفنيين كلٍ في قطاعه بالاهتمام بالمباريات وكتابة التقارير وضرورة التنسيق بين المديرين الفنيين وفروع الاتحادات كجانب إداري في اختيار المدربين وتنظيم بطولات الأفرع ومتابعة تسجيل الأكاديميات.