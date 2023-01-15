شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ثالث أفضل فريق بالدورى آخر 5 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق حرس الحدود فى تحقيق انتفاضة كبيرة فى آخر 5 مباريات بالدوري المصري، وهو ثالث أفضل فريق حقق نتائج خلال تلك الجولات التى جمع فيها 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة.

ويعتبر الحدود ثالث أفضل فريق آخر خمس جولات بعد الأهلي الذي حقق فوزين وثلاثة تعادلات وفيوتشر الذي حقق نفس النتائج.

من جانبه يرى أحمد أيوب المدير الفني للحرس أنه بداية فريقه بالدوري كانت صعبة قائلا، "بداية حرس الحدود كانت صعبة في الدوري، رغم أننا قدمنا مباريات كبيرة، لكننا في آخر 5 مباريات حصدنا 8 نقاط وسجلنا 9 أهداف وهي إحصاءات مميزة بالنسبة للفريق".

وأضاف، "نمتلك لاعبين صغار ويشاركون للمرة الأولى في الدوري وهذه الإشادة تمنحهم الثقة في الفترة المقبلة، موضحا: "تعاقدنا مع مهاجم نيجيري وكذلك إسلام جمال لاعب فاركو وفي الفترة المقبلة قد نضم حارس مرمى بجانب أحمد قاسم لاعب إنبي".

وتابع، "هناك لاعبون عرضوا علينا من الأهلي ونبحث حاليا احتياجاتنا وفقا للمراكز، لكن لم يتم حسم أي شيء بشكل رسمي".