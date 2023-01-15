شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتعاقد مع محمد عنتر قادماً من المصرى لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي سيراميكا التعاقد مع محمد عنتر لاعب النادي المصري البورسعيدي، لمدة موسمين ونصف الموسم في صفقة انتقال نهائي. وحصل الفريق البورسعيدي على خدمات شريف دابو لاعب فريق سيراميكا فى صفقة انتقال نهائي، بالإضافة الي إعارة رجب عمران حتى نهاية الموسم.

وجاء انضمام محمد عنتر لصفوف نادي سيراميكا، بناءً على رغبة ن أحمد سامي المدير الفني للفريق.

وتحرص إدارة سيراميكا على مواصلة تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات أحمد سامي، المدير الفني للفريق، الذي يسعى الي خلق توليفة مميزة في الموسم الحالي ، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة في إطار سعي نادي سيراميكا لتحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.

في سياق مختلف، يرفض أحمد سامى، فكرة جلب صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالى على سبيل الإعارة، ويرى المدير الفني أن هذه الطريقة وإن كانت تحقظ النتائج وتدعم الفريق ولكن بشكل مؤقت، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين سوف يعودون إلى أنديتهم بعد انتهاء إعارتهم.

ويرى أحمد سامى أن التعاقد مع لاعبين بصفة نهائية الحل السحرى والأمثل للفريق ومن مصلحة النادى فى تحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية فى المنافسة والتواجد بين الأربعة الكبار فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، الأمر الذى تفهمته الإدارة وقدمت وعوداً للمدير الفنى بتنفيذ طلباته.