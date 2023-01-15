سموحة يختار 24 لاعبا لمواجهة الأهلى فى كأس مصر.. زياد طارق أبرز العائدين

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على السفر للقاهرة اليوم، الأحد، عقب التدريب الصباحى بـ 24 لاعباً لمواجهة الأهلى فى الدور قبل النهائى بكاس مصر والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وضمت القائمة كلا من..

فى حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

محمود شبانة وصديق أوجولا ومحمد نادى وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وحسام حسن وأحمد جمال وأحمد شوشه وأحمد عبد العزيز وبنجامين بوايتنج وأحمد عبد الرسول وزياد طارق وحسين فيصل وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونه وأبو بكر محمد وطارق علاء والصباحى عماد.

وكان فرج عامر رئيس النادى قد صرف مكافأة الفوز على الجيش، بالإضافة إلى مكافأة إجادة، كما وعد عامر بصرف مكافأة مضاعفة فى حال تخطى الأهلى والوصول للنهائى على حساب النادى الأهلى.

وتأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.