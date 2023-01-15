شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب دورى سيدات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة ترتيب دورى السيدات للفرق من الأول إلى الثامن، ويتصدر الأهلى الترتيب برصيد 10 نقاط بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى المباريات الخمس التى تم خوضها.

ويحل فى المركز الثانى سبورتنج بنفس رصيد النقاط، وفى المركز الثالث الجزيرة بـ 9 نقاط، و سموحة رابعا بـ8 نقاط.

ويأتي الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس بـ7 نقاط، ويليه الطيران فى المركز السادس برصيد 6 نقاط، ثم البنك الأهلى سابعا، والزمالك ثامنا بنفس الرصيد 5 نقاط بعدم الفوز في أي لقاء.

وشهدت مباريات الجولة الخامسة فوز كل من الأهلى على الجيزرة 91/65 ، و سبورتنج على الزمالك 85/43، و سموحة على البنك الاهلى 82/71 ، وتغلب الاتحاد على الطيران 84/76.