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الأهلى يتصدر ترتيب دورى سيدات كرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة ترتيب دورى السيدات للفرق من الأول إلى الثامن، ويتصدر الأهلى الترتيب برصيد 10 نقاط بتحقيق العلامة الكاملة والفوز فى المباريات الخمس التى تم خوضها.

 

ويحل فى المركز الثانى سبورتنج بنفس رصيد النقاط، وفى المركز الثالث الجزيرة بـ 9 نقاط، و سموحة رابعا بـ8 نقاط.

 

ويأتي الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس بـ7 نقاط، ويليه الطيران فى المركز السادس برصيد 6 نقاط، ثم البنك الأهلى سابعا، والزمالك ثامنا بنفس الرصيد 5 نقاط بعدم الفوز في أي لقاء.

 

وشهدت مباريات الجولة الخامسة فوز كل من الأهلى على الجيزرة 91/65 ، و سبورتنج على الزمالك 85/43، و سموحة على البنك الاهلى 82/71 ، وتغلب الاتحاد على الطيران 84/76.

 


ترتيب دورى السلة
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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