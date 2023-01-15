شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يجدد عقد أحمد سامى لمدة موسم إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سيراميكا تجديد تعاقد أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم إضافي، حتى نهاية موسم 2023-2024.

جاء قرار مجلس إدارة نادي سيراميكا فى إطار حرصها الدائم على توفير كل سبل الدعم والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين، بما يساعد على تحقيق نتائج تليق باسم سيراميكا في الدوري الممتاز.

أحمد سامي تولى منصب المدير الفني لنادي سيراميكا منتصف الموسم الماضي.

في سياق متصل، قال أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا إن صفقة النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق تمت بنسبة كبيرة إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قطع شوط كبير بين مسئولي الناديين.

أكد سامى خلال تصريحات لبرنامج جمهور التالية على قناة "ON TIME SPORTS 2 " أن إيبوكا سينتقل إلى الزمالك ولكنه يترك مسألة الإعلان الرسمي عن الصفقة لإدارة الناديين،خصوصاً أن الأمور شبه حسمت.

ورفض مسئولو نادى سيراميكا طلب الزمالك خلال التفاوض على صفقة انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى الفارس الأبيض، والذى يقضى بحصول سيراميكا على لاعبين من الفريق الأبيض ومقابل مادى للموافقة على رحيل اللاعب إلى قلعة ميت عقبة خلال الانتقالات الشتوية الجارية.