شكرا لقرائتكم خبر عن هنداوى وهاشم خارج قائمة فراعنة اليد أمام المغرب فى بطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفنى لمنتخب اليد ، على إخراج كريم هنداوى ومحمد ممدوح هاشم وأحمد خيرى من قائمة الفراعنة فى مواجهة المغرب، فى السابعة مساء الليلة، ودخول الحارس محمد على وشادى خليل.

ويأتى خروج هنداوى وهاشم لوجهة نظر فنية لإراحة اللاعبين.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.



وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من: وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) و أحمد خيرى (الأهلى).

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثالث مواجهاته فى ختام المجموعة السابعة أمام منتخب الولايات المتحدة الأ مريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.