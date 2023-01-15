شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصرى لإدارة مباراة الجزائر وقطر فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير طاقم التحكيم المصرى علاء حسن وحسام معتمد لقاء الجزائر أمام قطر، المحدد له التاسعة والنصف مساء اليوم ببطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد والتى ستستمر حتى 29 يناير الجارى.

وأدار طاقم الحكام المصرى أمس لقاء إسبانيا مع تشيلى.

ويلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره المغربى فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

ويطمح منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض منتخب اليد ثالث مواجهاته فى ختام المجموعة السابعة أمام منتخب الولايات المتحدة الأ مريكية 17 يناير فى تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.