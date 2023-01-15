شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستضيف معسكرات تدريبية بمشاركة 250 لاعبا أجنبيا وعربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء عدداً من المعسكرات التدرييية فى كرة القدم، بمشاركة أكثر من 250 لاعبا أجنبيا وعربيا، فى ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة لجذب وتشجيع الاستثمارات الرياضية وتعظيم الاستفادة من البنية الرياضية والشبابية.

وتقام تدريبات الفرق الموجودة بشرم الشيخ بالملعب الرئيسى لكرة القدم بالمدينة الشبابية والرياضية، فضلاً عن استخدامهم لباقى الإنشاءات الرياضية بالمدينة من صالة الجيم وحمام السباحة، ويقوم مسئولو المدينة بتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات لهم فى ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز سياحة المعسكرات التدريبية من خلال دعوة الفرق العربية والأجنبية لتنفيذ معسكراتها، وبرامجها التدريبية بالمنشآت الرياضية والشبابية التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات.