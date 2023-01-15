شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي والداخلية يتشاركان رقما سلبيا فى الدوري بعد انتهاء 13 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشارك فريقا الإسماعيلي والداخلية فى رقم سلبي بالدوري المصري بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة، حتى الآن، وهما يحتلان المركز الثامن عشر والسادس عشر فى جدول الترتيب.

ويتمثل الرقم السلبي للفريقين أنهما حققا فوزا وحيدا فى الدوري حتى الآن، حيث لعب الإسماعيلي 13 مباراة فاز مرة وتعادل 4 مرات وخسر 8 مباريات، فيما لعب الداخلية 13 مباراة فاز مرة وحيدة وتعادل 7 مرات وخسر 5 مباريات حتى الآن.

وفى السياق ذاته، كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلى طلب الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو من مسئولي اتحاد الكرة ضرورة إعادة مباراة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب الأخطاء التحكيمية التى شهدتها المباراة واعتراف حكم اللقاء بها.

وتقرر عقد اجتماع مشترك بين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، مع لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

جاء ذلك فى أعقاب الأخطاء التحكيمية الفجة التي شهدتها مباريات تلك الجولة وكان على رأسها مواجهة الإسماعيلي ضد المقاولون العرب والتي أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد الجماهيري بسبب الحكم محمد الحنفي الذي لم يحتسب أكثر من ضربتي جزاء واضحة ورفضه الرجوع لتقنية الفار.