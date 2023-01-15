شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي مصر فى كأس العالم لكرة اليد قبل مواجهة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، مواجهة قوية عندما يلتقى نظيره المغربى فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى .

ويطمح منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى.



وجاء ترتيب هدافى الفراعنة فى النسخة القائمة بكأس العالم قبل مواجهة المغرب كالتالي: وجاء ترتيب هدافى الفراعنة فى النسخة القائمة بكأس العالم قبل مواجهة المغرب كالتالي:

محسن رمضان هداف منتخب مصر برصيد 7 أهداف

يحي الدرع 5 أهداف مع عمل 4 أسيست

علي زين 5 أهداف مع عمل 3 أسيست

أحمد هشام السيد أحرز 4 أهداف مع عمل أسيست

عمر الوكيل 3 أهداف

محمد ممدوح 3 أهداف

حسن وليد هدف

محمد سند هدف

كريم هنداوي هدف

مهاب هدف.