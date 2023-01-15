شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن صلاح: مباراة المغرب ليست سهلة.. وهدفنا الفوز دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن صلاح، المشرف العام على المنتخبات الوطنية لكرة اليد، أن تصدر المجموعة هام للغاية بسبب نظام بطولة العالم لكرة اليد.

وقال أيمن صلاح، فى تصريحاته لبرنامج "فى الملعب وانت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، على إذاعة "ميجا إف إم"، "مباراة المغرب لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكن هدفنا دائما فى كل مباراة هو الفوز، ومن ثم نغلق الصفحة للتركيز فى مباراة أمريكا".

وأشار صلاح إلى أن جميع اللاعبين فى حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على كرواتيا من أجل تحقيق شيء كبير فى المونديال.