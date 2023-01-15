شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية.. المصرى يتفق مع سيراميكا على التعاقد مع دابو وعمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسؤولو النادي المصري لاتفاق مبدئى مع نظرائهم فى سيراميكا على صفقة تبادلية بين الناديين خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بانتقال ثنائي سيراميكا رجب عمران وشريف دابو إلى النادى المصرى، مقابل انتقال محمد عنتر وعمرو مرعي إلى سيراميكا.

وخرج الثنائي محمد عنتر وعمرو مرعى من الحسابات الفنية لحسام حسن المدير الفنى للنادى المصري، في ظل غيابهما عن قائمة الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ويتبقى في عقد محمد عنتر 6 أشهر فقط مع النادي المصري، ويحق للاعب التفاوض مع أي نادي والانتقال إليه دون مقابل بداية من الموسم المقبل.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق غزل المحلة، وأبرزها مباراة إنبي، والتى انتهت بفوز فريق المحلة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري، للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل المواجهة المرتقبة مع المصري.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، إلى التدريبات، أمس السبت، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 24 ساعة وذلك عقب التعادل مع النادي الأهلي سلبيا في الجولة 13 من الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة الجمعة المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، توقيع غرامة مادية على محمود جاد حارس مرمى الفريق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها اللاعب بعد تعادل فريقه مع النادي الأهلي سلبياً في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.