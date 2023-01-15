7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها ظهور أفشة فى تدريبات الأهلى بعد الـ 20 غرزة، ورحيل محمد عنتر عن النادى المصرى ، و مواجهة منتخب اليد مع المغرب ، بالاضافة إلى رفض الزمالك دخول الجزيرى فى صفقة تبادلية مع ايبوكا

الزمالك يرفض دخول سيف الجزيرى ضمن صفقة "إيبوكا".. اقرأ التفاصيل

رفض مسئولو نادي الزمالك طلب نادى سيراميكا دخول الدولي التونسي سيف الجزيرى مهاجم القلعة البيضاء ضمن صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعرض الأبيض على سيراميكا الحصول على خدمات لاعبين من الزمالك بخلاف المقابل المادى من أجل الموافقة على رحيل إيبوكا وانتقاله للفارس الأبيض فى انتقالات يناير.

يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره المغربى فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلى طلب الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو من مسئولي اتحاد الكرة بضرورة إعادة مباراة المقاولون العرب التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة واعتراف حكم اللقاء بها.