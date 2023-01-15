شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها ظهور أفشة فى تدريبات الأهلى بعد الـ 20 غرزة، ورحيل محمد عنتر عن النادى المصرى ، و مواجهة منتخب اليد مع المغرب ، بالاضافة إلى رفض الزمالك دخول الجزيرى فى صفقة تبادلية مع ايبوكا
الزمالك يرفض دخول سيف الجزيرى ضمن صفقة "إيبوكا".. اقرأ التفاصيل
يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره المغربى فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.
ظهر محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلي، فى مران الفريق اليوم، الأحد، وهو يضع "شريط لاصق" على عينه بعد الجراحة التى أجراها خلال الساعات الماضية، وشارك أفشة فى مران الأهلي اليوم ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.
أعلن محمد عنتر، لاعب النادي المصري، رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب عنتر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "انتهت رحلتي مع النادي المصرى ولكن لم ينته حبي واحترامي لهذا النادى وجمهوره المحترم وللبلد الباسلة التي عشقتها، كل الشكر لجمهور بورسعيد الوفي المحترم والمحب لناديه والسند لأي لاعب".