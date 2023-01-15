اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الكثير من الأخبار المهمة، منها ظهور أفشة فى تدريبات الأهلى بعد الـ 20 غرزة، ورحيل محمد عنتر عن النادى المصرى ، و مواجهة منتخب اليد مع المغرب ، بالاضافة إلى رفض الزمالك دخول الجزيرى فى صفقة تبادلية مع ايبوكا 

الزمالك يرفض دخول سيف الجزيرى ضمن صفقة "إيبوكا".. اقرأ التفاصيل

رفض مسئولو نادي الزمالك طلب نادى سيراميكا دخول الدولي التونسي سيف الجزيرى مهاجم القلعة البيضاء ضمن صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وعرض الأبيض على سيراميكا الحصول على خدمات لاعبين من الزمالك بخلاف المقابل المادى من أجل الموافقة على رحيل إيبوكا وانتقاله للفارس الأبيض فى انتقالات يناير.

 

 

يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، نظيره المغربى فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلى طلب الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو من مسئولي اتحاد الكرة بضرورة إعادة مباراة المقاولون العرب التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة واعتراف حكم اللقاء بها.

 

اتحاد الكرة يطالب كلاتنبرج بحكم عالمى لإدارة مباراة القمة

 

طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الإنجليزى مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، باستقدام طاقم حكام عالمى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة فى الدوري العام. 

 

 

 

ظهر محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلي، فى مران الفريق اليوم، الأحد، وهو يضع "شريط لاصق" على عينه بعد الجراحة التى أجراها خلال الساعات الماضية، وشارك أفشة فى مران الأهلي اليوم ضمن استعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.

 

أعلن محمد عنتر، لاعب النادي المصري، رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب عنتر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "انتهت رحلتي مع النادي المصرى ولكن لم ينته حبي واحترامي لهذا النادى وجمهوره المحترم وللبلد الباسلة التي عشقتها، كل الشكر لجمهور بورسعيد الوفي المحترم والمحب لناديه والسند لأي لاعب".

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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