شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن رسمياً ضم ثنائى سيراميكا رجب عمران وشريف دابو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة التوأم حسن، إجراءات صفقة تبادلية مع إدارة نادى سيراميكا، ليحصل المصري على خدمات شريف دابو لاعب سيراميكا على سبيل الانتقال النهائي بعقد تبلغ مدته موسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية موسم 2025/2024 .

كما يحصل المصري أيضاً على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالى، فيما يحصل فريق سيراميكا على خدمات محمد عنتر لاعب المصري على سبيل الانتقال النهائي.

جدير بالذكر أن شريف دابو، والذى يشغل لاعب خط الوسط المهاجم يبلغ من العمر 28 عاما، وترعرع فى صفوف ناشئي الأهلي قبل أن ينتقل إلى صفوف الترسانة والأسيوطي سبورت (بيراميدز) والجونة قبل أن ينتقل إلى صفوف سيراميكا. فيما يشغل رجب عمران مركز لاعب خط الوسط المدافع عامًا بأن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما كان قد ترعرع في صفوف فريق جمهورية شبين قبل أن ينتقل لصفوف وادي دجلة ومصر المقاصة وطلائع الجيش قبل انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا.

رجب عمران



شريف دابو

على صعيد أخر ، يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق غزل المحلة، وأبرزها مباراة إنبي، والتي انتهت بفوز فريق المحلة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل المواجهة المرتقبة مع المصري.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، إلى التدريبات، أمس السبت، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق، لمدة 24 ساعة وذلك عقب التعادل مع النادي الأهلي سلبيا في الجولة 13 من الدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، توقيع غرامة مادية على محمود جاد حارس مرمى الفريق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها اللاعب بعد تعادل فريقه مع النادي الأهلي سلبياً في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان محمود جاد قد أكد، أن حسام حسن المدير الفني للفريق، طلب منه السقوط في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وذلك من أجل استغلال الوقت وإجراء بعض التغييرات، كما اعتذر جاد لجماهير الأهلي على ذلك الأمر.