شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة أضعف هجوم فى الدوري المصري بعد مرور 13 جولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غير العادة تراجع مستوى سموحة بشكل كبير هذا الموسم على صعيد الأداء والنتائج، ولم يسجل الفريق سوى انتصارين مقابل 7 تعادلات و4 هزائم.

وعلى صعيد الأهداف يبقى سموحة الأضعف هجوميا فى فرق الدوري، ولم يتمكن سوى من تسجيل 6 أهداف فى 13 مباراة، حتى الآن، حتى إن الفرق التى تقبع فى قاع الجدول وهي الإسماعيلي وإنبي والداخلية والحرس سجلت أهدافا أكثر من الموج الأزرق.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لخوض مباراة جديدة أمام سموحة فى كأس مصر، بعدما انتهت مباراته أمام المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بالتعادل السلبى.

وتأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء، ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.