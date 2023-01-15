شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وفيوتشر بدون هزيمة فى الدورى بعد 13 مباراة قبل انطلاق الجولة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريقا الأهلي وفيوتشر، من بين جميع أندية الدوري المصري، فى الحفاظ على سجلهما خالياً من الهزائم بعد 13 مباراة، ويحتل الفريقان المركزين الأول والثانى على الترتيب والفارق بينهما 4 نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 الأربعاء المقبل، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

ويتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة الجمعة 13 / 1 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ13 من عمر البطولة، حيث استضاف الإسماعيلى نظيره المقاولون العرب والتقى أسوان مع حرس الحدود وواجه فاركو سيراميكا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.