شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام منتخب اليد قبل مواجهة المغرب فى بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد، بقيادة روبرتو جارسيا، مع نظيره المغربى اليوم، الأحد، فى الجولة الثانية من بطولة كأس العالم التي تقام ببولندا والسويد، تستمر حتى 29 يناير الجارى.

منتخب اليد فاز فى أول مباراة أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 31/22 ضمن المجموعة السابعة بالبطولة .

وقبل مواجهة المغرب، نرصد أبرز أرقام الفراعنة في المباراة السابقة أمام كرواتيا في السطور التالية ..

منتخب اليد صوب 42 تصويبة أحرز 31 هدفا بنسبة 74 ٪؜

منتخب مصرلكرة اليد أحرز 6 أهداف من 7 تصويبات من الـ6 أمتار بنسبه 86 ٪؜

منتخب اليد أحرز 12 هدفا من 20 تصويبة من خارج الـ9 أمتار بنسبه 60 ٪؜

منتخب مصر لكرة اليد أحرز من الأجنحة 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبه 100 ٪؜

منتخب مصر أحرز هدفين من 2 هجوم سريع بنسبه ١٠٠٪؜

منتخب مصر أحرز 7 أهداف من 7 اختراقات بنسبة 100 ٪؜

كريم هنداوي تصدي إلى 10 تصويبات من 30 تصويبة بنسبة 33٪؜