شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يعلن رحيله عن المصرى: "انتهت رحلتى ولكن لم ينته حبى للنادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عنتر، لاعب النادي المصري، رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب عنتر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "انتهت رحلتي مع النادي المصرى ولكن لم ينته حبي واحترامي لهذا النادى وجمهوره المحترم وللبلد الباسلة التي عشقتها، كل الشكر لجمهور بورسعيد الوفي المحترم والمحب لناديه والسند لأي لاعب".

وأضاف عنتر، "والشكر لمجلس إدارة أستاذ سمير حلبية المحترم الذى تعاقد معي وشكراً جداً للأستاذ كامل أبو علي ومجلسه المحترم والحاج ياسر يحيى، إن شاء الله ربنا يوفقكم وتحققوا كل اللي بتتمنوه للنادي تستاهلوا كل خير والنادي وجمهوره يستاهلوا كل خير.

وتابع، "كل الشكر لإخوتي اللاعيبة الكبيرة المحترمة الموجودة واللي مشيت تستاهلوا كل خير، والعمال اخواتي قعدنا مع بعض في معسكر لمدة سنتين وكنا أكثر من اخوات ربنا يكرمكم في الجاي ويوفقكم، كل الشكر لكابتن حسام وإبراهيم ولجهازه المحترم شكراً لكم وأسأل الله التوفيق لي ولكم".

وتوصل مسؤولو النادي المصري لاتفاق مبدئى مع نظرائهم فى سيراميكا على صفقة تبادلية بين الناديين خلال الميركاتو الشتوى الجارى، بانتقال ثنائي سيراميكا رجب عمران وشريف دابو إلى النادى المصرى، مقابل انتقال محمد عنتر وعمرو مرعي إلى سيراميكا.

وخرج الثنائي محمد عنتر وعمرو مرعى من الحسابات الفنية لحسام حسن المدير الفنى للنادى المصري، في ظل غيابهما عن قائمة الفريق خلال المباريات الأخيرة.

ويتبقى في عقد محمد عنتر 6 أشهر فقط مع النادي المصري، ويحق للاعب التفاوض مع أي نادي والانتقال إليه دون مقابل بداية من الموسم المقبل.