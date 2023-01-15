شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طلب اتحاد الكرة ورابطة الأندية اجتماعا ثانيا مع كلاتنبرج خلال أسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية اجتماعا مهما مع كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الاثنين المقبل، وهو الاجتماع الثاني مع الخواجة خلال أسبوع، حيث اجتمع المجلس به الاثنين الماضى بمشروع الهدف.

سبب الاجتماع أن رابطة الأندية لديها العديد من التحفظات على أداء لجنة الحكام، فى ظل شكاوي الأندية المتكررة من الحكام، ورغم مرور 13 جولة، إلا أن بصمات كلاتنبرج لم تظهر حتى الآن.

وترغب رابطة الأندية فى التعرف علي خطة كلاتنبرج لتطوير التحكيم ومدى تفهمه للأخطاء التي يقع فيها الحكام، وكيفية علاجها والعقوبات التى توقع على الحكام فى حال ارتكاب أخطاء.

كما ستطلب الرابطة من كلاتنبرج الرد على بعض التساؤلات الخاصة بالتعيينات، وعلي رأسها تكرار تعيين أسماء بعينها لبعض المباريات، مثل محمد معروف لبيرامبدز والحنفي ووائل فرحان لفيوتشر.

ورغم مطالبة الرابطة بأن تكون لجنة الحكام تابعة لها إلا أن لائحة النظام الأساسي حالت دون ذلك لتستمر تبعية اللجنة لاتحاد الكرة، ولكن ترغب الرابطة فى متابعة عملها باعتبارها المسؤولة عن الأندية، كما أن الأندية ترسل للرابطة شكاواها ضد الحكام.

وترفض رابطة الأندية أى مساس بكلاتنبرج حتى يحصل على فرصته كاملة، على أن يتم تقييم التجربة نهاية الموسم خاصة أن عقده مدته موسم واحد.