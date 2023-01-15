شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة العربية لألعاب القوى للضاحية 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين موعد انطلاق منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية، التى تقام فبراير المقبل، حيث تقرر إقامتها يوم 5 فبراير.

ومن المقرر أن تقام منافسات الهواة 3 فبراير المقبل قبل انطلاق البطولة العربية للمنتخبات بـ 48 ساعة، وهى أول مرة يتم فيها تنظيم منافسات للهواة.

الدول التى أكدت مشاركتها حتى الآن هى تونس والمغرب والعراق واليمن وفلسطين، مع انتظار وصول المزيد من التأكيدات خلال الساعات المقبلة.

وكان من المقرر غلق باب التسجيل فى البطولة الثلاثاء الماضى لكن تم مد باب الاشتراك بمنح الفرصة لعدد أكبر من الدول للمشاركة فى المنافسات ليكون اليوم الأحد.