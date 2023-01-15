شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 300 ألف جنيه على ثلاثى الزمالك بسبب جلسات الليزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، توقيع عقوبة مالية على ثلاثى الفريق مصطفى شلبى ومحمد صبحى وعبد الله جمعة، بعد مشاركتهم فى جلسات الليزر.

ووقعت إدارة الكرة بالزمالك غرامة مالية على اللاعبين قدرها 300 ألف جنيه، بعدما شارك كل لاعب منهما فى الخضوع لجلسات إزالة الشعر بالليزر، وقاموا بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وينهى الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم، الأحد، استعداداته لخوض تحدٍ جديد فى بطولة كأس مصر أمام بيراميدز، بعدما أغلق صفحة مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى وانتهت بالتعادل السلبى.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى نهائي كأس مصر.