شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يرفض رحيل الجابرى بعد إغراءات أندية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو حرس الحدود رحيل اللاعب حامد الجابري الظهير الأيسر للفريق بعد تواصل وكلاء اللاعبين مع اللاعب والإدارة، لإمكانية ضم الظهير الأيسر لصفوف عدد من الأندية الفترة المقبلة.

وترددت أنباء عن اهتمام عدد من فرق الدورى باللاعب من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويجيد حامد الجابري ظهير حرس الحدود، والبالغ من العمر 23 عاما، اللعب في مركزي الظهير الأيسر وخط الوسط.

وخطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقان 1/1 في المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، أحرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال فى الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اسوان عند النقطة 17 نقطة، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر 6 مباريات، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 ، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 2 مباريات، وتعادل فى 5 لقاءات، وخسر 6 مباريات.