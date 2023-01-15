شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى إجراءات قيد بلال السيد وعلاء سلامة قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة نادي أسوان إجراءات قيد أول صفقتين نجح في ضمهما فى الشهر الجاري، وهما بلال السيد لاعب الاتحاد السكندري، وعلاء سلامة لاعب فاركو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المنتظر أن يحسم أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان موقف الصفقات الجديدة من المشاركة أمام المقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين الخميس المقبل بالدوري.

وخطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية ضمن مباريات الجولة الـ 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان، احرز هدف حرس الحدود مصطفي جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي لاسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد اسوان عند النقطة 17 نقطة، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين ، وخسر 6 مباريات، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 ، حيث لعب 13 مباراة، فاز فى 2 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر 6 مباريات.

وطالب محافظ أسوان جميع الأطراف مجلس إدارة ومدير فنى وجهاز تدريبى ولاعبين بضرورة التوقف على التصريحات الإعلامية، ورفع شعار الهدوء والتركيز والحفاظ على إستقرار الفريق.

وشدد المحافظ: "لن نسمح أن يتعرض الفريق لأى هزة إدارية وفنية وعلينا آلا نمنح الفرصة لأى تدخل فى إدارة مسيرة الفريق ودعم الفريق ومساندته مسئوليتنا جميعا".