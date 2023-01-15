شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الزمالك.. المريخ السودانى يعسكر فى القاهرة استعدادًا لدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى المريخ السودانى على إقامة معسكر إعداد ممتد لمدة أسبوعين فى القاهرة، ضمن خطة الاستعداد لانطلاق منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يبدأ المريخ السودانى معسكره فى القاهرة السبت المقبل، وذلك قبل مواجهة الترجى التونسى، فى تونس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دورى الأبطال.

وكانت تقارير صحفية سودانية كشفت عن اختيار نادى المريخ السوداني، منافس الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازى الليبية، بعد رفض الهلال استضافة مبارياته.

ووفقاً لصحيفة "كفرووتر"، فإن المريخ خاطب الاتحاد الأفريقي "كاف" لاعتماد معلب "شهداء بنينا" فى ليبيا كخيار أول وملعب له بعد رفض الهلال استضافة مباريات المريخ، إلى جانب تعذر قيام المباريات على ملعب السلام بمدينة جوبا.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

الزمالك × شباب بلوزداد الجزائري.. أحد يومي 10 و11 فبراير المقبل.

المريخ السوداني × الزمالك أحد يومى 17 و18 فبراير.

الترجي التونسي × الزمالك أحد يومي 24 و25 فبراير.

الزمالك × الترجي التونسي.. أحد يومي 7 و8 مارس المقبل.

الزمالك × المريخ السوداني أحد يومي 17 و18 مارس.

شباب بلوزداد الجزائري × الزمالك أحد يومي 31 مارس و1 أبريل المقبل.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى: الوداد المغربي – بترو أتلتيكو الأنجولي – شبيبة القبائل – فيتا كلوب.

المجموعة الثانية: الأهلي – صن داونز الجنوب إفريقي – الهلال السوداني – القطن الكاميروني.

المجموعة الثالثة: الرجاء – حوريا الغيني – سيمبا التنزاني – فايبرز الأوغندي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي – الزمالك – شباب بلوزداد الجزائري – المريخ السوداني.