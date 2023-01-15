الامارات | صاعقة جديدة من النصر السعودي.. خطة مجنونة لضم كريم بنزيما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام فرنسية عن مفاجأة مدوية جديدة من جانب النصر السعودي عقب الصفقة التاريخية بتعاقد "العالمي" مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وذكرت صحيفة "10 سبورت" أن النصر السعودي يجهز خطة مجنونة للجمع مجدداً بين رونالدو والنجم الفرنسي كريم بنزيما بعدما لعبا سوياً لسنوات طويلة في ريال مدريد.

وأشارت إلى أنه بعدما ارتبطت العديد من الأسماء بالانضمام إلى النصر، مثل لوكا مودريتش وإيدين هازارد وسيرجيو راموس وأنخيل دي ماريا وسيرجيو بوسكيتس وإيسكو ومسعود أوزيل انضم اسم جديد لهذه القائمة.



وأوضحت أن بنزيما يفكر في الرحيل عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي رغم أن وسائل الإعلام الإسبانية أكدت أن "الملكي" سيجدد عقد اللاعب الفرنسي حتى 2024.

وختمت بأن النصر ينوي القيام بخطة مجنونة لإقناع بنزيما بعدم التجديد مع ريال مدريد، وتقديم مقابل مادي لا يمكن رفضه، إلى جانب اجتماعه في فريق واحد مع زميله السابق رونالدو الذي رضخ من جانبه للعرض التاريخي الذي قدمه "العالمي".