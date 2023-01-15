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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في ختام منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي 2023، ومن هو معلق اللقاء؟.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي 2023

ويأمل الهلال في استعادة توازنه مرة أخرى، عندما يلتقي مع العدالة على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) في ختام الجولة 13 من الدوري السعودي.

وكان الموج الأزرق قد اكتفى بتعادل مخيب للآمال في المباراة المقدمة من الجولة 15 أمام الرائد، ليصبح الفارق بينه وبين المتصدر النصر 4 نقاط مع مباراة أكثر لكتيبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

العدالة لا يعيش موسمًا جيدًا بكل الأحوال، ويحل بالمركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط، لكن ما يؤكد أن مهمة الهلال ستكون صعبة أن خصمه قادم من فوز سيرفع الروح المعنوية، أمام الفتح بالجولة الماضية.

يمكنك متابعة مباراة الهلال والعدالة مجانًا بتقنية SD عبر قناة SSC المفتوحة، لكن إذا أردت متابعة اللقاء بالجودة المرتفعة فينبغي الاشتراك في باقات القناة المشفرة.

تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي موسم 2022 – 2023

المباراة ستنقل عبر SSC SD 1 وSSC HD 1، وSSC SD 5 وSSC HD 5.

البث المباشر لمباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي 2023

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والعدالة عبر الإنترنت مجانًا من خلال تطبيق شاهد، ولكنه سيكون بتقنية SD.

أما تقنية HD فإنها تتطلب الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

من هو معلق مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي 2023؟

حسب ما أعلنته قناة SSC فإن المعلق الشهير حماد العنزي هو من سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة الهلال والعدالة.

وتقام المباراة على ملعب الملك فيصل بن فهد بسبب انشغال ملعب الملك فهد الدولي باحتضان نهائي كأس السوبر الإسباني.

متى موعد مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي 2023؟

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والعدالة مساء الأحد 15 يناير/ كانون ثان 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.