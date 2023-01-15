شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي.. والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة؟

ويواصل باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، عندما يحلّ ضيفًا على رين، في المباراة التي ستقام بينهما لحساب الجولة رقم 19 من المسابقة.

ويتصدر بي إس جي ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة، وستكون الفرصة سانحة أمام زملاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين لانس ليصبح 6 نقاط حال الفوز.

على الجانب الآخر، يُعد رين من أفضل الفرق الفرنسية هذا الموسم، وليس أدل على ذلك من تواجده في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين هو الأحد الموافق 15 يناير/ كانون الثاني 2023، على ملعب "روازون بارك" معقل رين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، 11.45 مساءً بتوقيت السعودية و12.45 ليلا بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ورين في الدوري الفرنسي 2023؟

ستنقل مباراة باريس سان جيرمان ورين عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات الدروي الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تكون المباراة بين باريس سان جيرمان ورين على شاشة قناة beIN Sports HD 2.

يأتي البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ورين من خلال تطبيق "تود" المنصة الإعلامية لبي إن سبورتس.

ويمكن أيضًا متابعة هذه المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ورين من خلال الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.