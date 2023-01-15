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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام النسخة الحالية من مونديال اليد في بولندا والسويد، وتختتم بالمباراة النهائية يوم 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023؟

منتخب البحرين يتواجد في المجموعة الثامنة بمنافسات كأس العالم لكرة اليد، رفقة منتخبات تونس بلجيكا وألمانيا.

بدأ منتخب البحرين مشوار المونديال بمواجهة عربية خالصة ضد تونس انتهت بالتعادل (27-27)، بينما اكتسح منتخب الدنمارك نظيره البلجيكي (43-28).

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البحرين والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023؟



تتولى القنوات الرياضية المغربية بث جميع مباريات هذه النسخة من مونديال اليد.

ويمكن متابعة بعض مباريات البطولة عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية وكذا SSC السعودية.

يمكن لجماهير البحرين متابعة البث المباشر لمواجهة الدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023 من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد على موقع "يوتيوب".

متابعة الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد تتطلب رسوما مالية، وهي ليست متاحة بالمجان.

موعد مباراة البحرين والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023



موعد مباراة البحرين والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد 2023 هو يوم الأحد 15 يناير 2023.

وسيكون موعد مباراة البحرين والدنمارك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والمنامة.