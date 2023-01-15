شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته حول مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يأمل برشلونة في العودة إلى البطولات من بوابة غريمه ريال مدريد الذي يتطلع لاستمرار هيمنته، وذلك عندما يلتقي الفريقان في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

كل ما تريد معرفته حول مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023

وكان ريال مدريد قد تجاوز عقبة فالنسيا في نصف النهائي بركلات الترجيح، ثم نجح برشلونة بالفوز بنفس الطريقة على ريال بيتيس، وسط تألق الحارسين تيبو كورتوا وتير شتيجن.



وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية، والثالثة التي يشارك فيها النادي الملكي بالنهائي هناك، وقد حقق اللقب في المرتين السابقتين.

يذكر أن كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد فازت على كتيبة تشافي هيرنانديز هذا الموسم في الدوري الإسباني 3-1 بملعب سانتياجو برنابيو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تُنقل بطولة كأس السوبر الإسباني فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجب الاشتراك في باقات القناة لمتابعة قمة ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن تأتي المباراة عبر قناة SSC HD 1، بينما سيكون البث المباشر للقمة من خلال الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

أعلنت قنوات SSC الرياضية إسناد مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وبرشلونة إلى المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.

وكان العتيبي قام بالتعليق أيضًا على مباراة نصف النهائي بين ريال مدريد وفالنسيا، بينما علّق مواطنه عيسى الحربين على مباراة برشلونة وبيتيس.

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الموافق 15 يناير/ كانون الثاني 2023، على "درة الملاعب" ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وستنطلق المباراة عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.