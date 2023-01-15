الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كلاسيكو ناري بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ملعب "الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في "كلاسيكو الأرض" بنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

الموعد والقنوات الناقلة ومعلّق المباراة

تقام مواجهة الكلاسيكو على ملعب "الملك فهد الدولي" في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم الإسباني ريكاردو دي بيرجوس.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1، ويعلّق عليها المعلق الرياضي فهد العتيبي.

وتأهل ريال مدريد لنهائي كاس السوبر الإسباني بعد تخطيه عقبة فالنسيا بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة 1-1.

كما تأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال بيتيس بضربات الترجيح أيضًا بنتيجة 4-2 بعدما تعادلا بنتيجة 2-2.

وحال توج برشلونة باللقب سيكون ذلك الأول في عهد تشافي هيرنانديز كمدير فني للفريق الكتالوني.

وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني 13 مرة، بينما فاز ريال مدريد باللقب 12 مرة آخرها في العام الماضي.

وتقابل الفريقان في 250 مواجهة سابقة في كافة البطولات، وفاز ريال مدريد 101 مرة مقابل 97 انتصارًا لصالح برشلونة و52 تعادلاً، وسجل ريال مدريد 418 هدفًا وأحرز برشلونة 409 أهداف.

وعلى صعيد بطولة كأس السوبر الإسباني، تقابل الفريقان 15 مرة تفوق خلالها ريال مدريد في 9 لقاءات مقابل 4 انتصارات لبرشلونة وتعادلين.

ويتقابل الفريقان للمرة الثانية في السعودية، بعدما لعبا في نصف نهائي النسخة الماضية وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 للريال.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

يدخل ريال مدريد مواجهة برشلونة في ظل غياب الثلاثي أورلين تشواميني لاعب خط الوسط، ولوكاس فاسكيز ودافيد ألابا بسبب الإصابات.

ومن المتوقع ان يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: إيدير ميليتاو وأنطونيو روديجير وداني كارفخال وفيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش وفيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو وفينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يبدا برشلونة موجهة الكلاسيكو بالتشكيل التالي

حارس المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن وجوليس كوندي وجوردي ألبا في خط الدفاع.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وبيدري وبابلو جافي وفرينكي دي يونج

خط الهجوم: عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي.